Частичное обрушение дома в Нижнем Тагиле после взрыва, не менее четырех погибших

По уточненным данным МЧС РФ, в результате взрыва и обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле (Свердловская область РФ) погибли не менее четырех человек.

В больницы доставлены десять пострадавших, состояние пяти из них оценивается медиками как тяжелое.

Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.

Власти заявляют, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Разборы завалов продолжаются.