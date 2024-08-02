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Мир

Частичное обрушение дома в Нижнем Тагиле после взрыва, не менее четырех погибших

время публикации: 02 августа 2024 г., 04:18 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 05:24
Частичное обрушение дома в Нижнем Тагиле после взрыва, не менее четырех погибших
МЧС Нижний Тагил

По уточненным данным МЧС РФ, в результате взрыва и обрушения двух подъездов жилого пятиэтажного дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле (Свердловская область РФ) погибли не менее четырех человек.

В больницы доставлены десять пострадавших, состояние пяти из них оценивается медиками как тяжелое.

Из пострадавшего и соседних домов эвакуировали 70 жильцов, для них развернули пункт временного размещения в гостинице.

Власти заявляют, что причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

Разборы завалов продолжаются.

Мир
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Взрыв в доме в Нижнем Тагиле, произошло частичное обрушение