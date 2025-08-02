Минобороны РФ: перехвачены 112 украинских БПЛА. Атакованы промпредприятия, есть убитые

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 2 августа российскими силами ПВО были перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.

В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над территорией Пензенской, Самарской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Белгородской, Липецкой областей, над территорией Краснодарского края, над Крымом, над акваториями Азовского и Черного морей.

Судя по сообщениям российских и украинских источников, в ночь на 2 августа 2025 года вооруженные силы Украины, применив ударные БПЛА, атаковали два нефтеперерабатывающих завода – в Рязани и Новокуйбышевске. Также повторной атаке подвергся завод военной электроники в Пензе.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в результате атаки беспилотников на местное предприятие погибла женщина, еще два человека пострадали.

Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске в Самарской области, подтверждает губернатор Вячеслав Федорищев.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в семи районах региона, есть погибший.

Ночью и утром 2 августа в связи с атаками украинских БПЛА вводились ограничения на работу российских аэропортов.