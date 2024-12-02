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Мир

Дональд Трамп встретился во Флориде с Сарой Нетаниягу

Дональд Трамп
время публикации: 02 декабря 2024 г., 09:02 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 09:08
Дональд Трамп встретился во Флориде с Сарой Нетаниягу
AP Photo/Francois Mori, File

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отобедал с супругой премьер-министра Израиля Сарой Нетаниягу. Фотографию опубликовала в социальной сети Х представительница пресс-службы Трампа Марго Мартин.

Встреча состоялась в гольф-клубе Трампа во Флориде. Жена премьер-министра Израиля прилетела в Майами на минувшей неделе и пробудет там до середины декабря. В этом городе живет ее сын Яир Нетаниягу.

Мир
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