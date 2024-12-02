Три человека умерли на Филиппинах, отравившись мясом редкой черепахи

Три человека умерли и 32 были госпитализированы на Филиппинах после того, как отведали рагу, приготовленное из мяса черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Собаки, коты и куры, отведавшие это мясо, тоже умерли.

Филиппинские законы запрещают есть черепашье мясо, однако оно считается деликатесом, особенно представители коренного населения. В данном случае из черепахи было приготовлено адобо – популярное на Филиппинах рагу из мяса и овощей, тушеных в уксусе и соевом соусе.

Десятки человек, отведавшие блюдо, приготовленное местным рыбаком из выловленном им черепахи, сообщили о рвоте, поносе и сильных болях в желудке.

Власти провинции Магинданао-дель-Норте потребовали от полиции строже контролировать соблюдение законов. Жители прибрежного Дату-Бла-Синсуат сетуют: зачем надо было есть черепах, когда в море полно рыбы и омаров, пишет BBC.