x
02 декабря 2024
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2024
|
02 декабря 2024
|
последняя новость: 16:11
02 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Три человека умерли на Филиппинах, отравившись мясом редкой черепахи

время публикации: 02 декабря 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 02 декабря 2024 г., 15:52
Три человека умерли на Филиппинах, отравившись мясом редкой черепахи
AP Photo/Aaron Favila

Три человека умерли и 32 были госпитализированы на Филиппинах после того, как отведали рагу, приготовленное из мяса черепахи, находящейся под угрозой исчезновения. Собаки, коты и куры, отведавшие это мясо, тоже умерли.

Филиппинские законы запрещают есть черепашье мясо, однако оно считается деликатесом, особенно представители коренного населения. В данном случае из черепахи было приготовлено адобо – популярное на Филиппинах рагу из мяса и овощей, тушеных в уксусе и соевом соусе.

Десятки человек, отведавшие блюдо, приготовленное местным рыбаком из выловленном им черепахи, сообщили о рвоте, поносе и сильных болях в желудке.

Власти провинции Магинданао-дель-Норте потребовали от полиции строже контролировать соблюдение законов. Жители прибрежного Дату-Бла-Синсуат сетуют: зачем надо было есть черепах, когда в море полно рыбы и омаров, пишет BBC.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 ноября 2024

Массовое отравление метанолом в Лаосе, большинство жертв – молодые иностранки
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 июля 2024

Отравление постояльцев гостиницы в Бангкоке: мотивом преступления стал денежный долг