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Мир

США атаковали позиции "Исламского государства" в Сомали

США
Исламское государство
время публикации: 02 февраля 2025 г., 13:58 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 14:07
США атаковали позиции "Исламского государства" в Сомали
U.S. Africa Command via AP

Американские боевые самолеты нанесли удар по позициям террористической группировки "Исламское государство" на горном хребте Голис в Сомали. Как сообщается, целью удара были представители командования местного отделения группировки.

"Убийцы, которые прятались в пещерах, угрожали безопасности США и наших союзников. Атаки позволили уничтожить эти пещеры, не нанося вреда мирному населению", – сообщил президент США Дональд Трамп.

Власти полуавтономного региона Пунтланд выразили благодарность США. "Этим ударом было уничтожено несколько высокопоставленных командиров ИГ", – говорится в заявлении, опубликованном ими в социальных сетях.

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