Умер режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман

Советский художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии "Союзмультфильм".

Причины смерти не уточняются. О дате и времени прощания и похорон будет сообщено позже.

Среди самых известных работ Шварцмана серия мульфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, "38 попугаев", "Котенок по имени Гав", "Варежка", "Ежик плюс черепаха", "Обезьянки" и другие.

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Леонид Шварцман. Краткая биография.

Леонид (настоящее имя – Израиль) Шварцман родился 30 августа 1920 года в Минске в семье бухгалтера Арона Нахмановича Шварцмана, уроженца Вильно, и домохозяйки Рахили Соломоновны Шварцман, родом из Минска. В семье говорили на идише. Кроме Леонида, у Шварцманов были также сын Наум и дочь Этта.

В 1941 году окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры и был призван в армию. В ноябре 1941 года было принято решение об эвакуации специалистов из блокадного Ленинграда и Шварцмана вывезли в Тихвин, а оттуда – в Челябинск. Работал токарем на танковом заводе в Челябинске, а также (бесплатно) художником-оформителем.

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В 1945 году приехал в Москву, поступил во ВГИК.

С 1948 года работал на киностудии "Союзмультфильм", с 1963 года стал работать самостоятельно, а с 1975 – как режиссер. Работал с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым, Иваном Аксенчуком.

Как художник-постановщик снял 57 фильмов, как режиссер-постановщик – 13.

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Участник многих выставок, в том числе – персональных, иллюстрировал детские книги. Выдвигался на Ленинскую и Сталинскую премии. Обладатель американской награды "Голливуд – детям" и приза "За вклад в профессию" на XI ОРФАК в Суздале (2006). Член Академии кинематографических искусств "Ника". Член АСИФА.

Леонид Шварцман был переученный левша, однако рисовал левой рукой.