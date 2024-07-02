Давка на религиозном фестивале в Индии, более 100 погибших

Не менее 107 человек погибли в городе Хатрас штата Уттар-Прадеш на севере Индии в результате давки на религиозном мероприятии. Большинство погибших – женщины. По первоначальным данным, трагедия произошла, когда люди начали покидать шатер, где выступал проповедник Бхоле Баба.

По словам одного из уцелевших, которого цитирует The Hindustan Times, на фестивале собралась огромная толпа, множество людей одновременно устремились к выходу, произошла давка. Оказалось, что у входа запаркованы мотоциклы. "Многие потеряли сознание, другие умерли", – рассказал он.

Первый министр штата Йоги Адитъянат выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Начато расследование.