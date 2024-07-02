Компания Meta разрешила использовать в своих соцсетях слово "шахид"

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, во вторник, 2 июля, сообщила о снятии запрета с использования арабского слова "шахид" при условии, что автор публикации не нарушает других правил сообществ.

До сегодняшнего дня из социальных сетей Meta полностью удалялись сообщения со словом "шахид", поскольку считалось, что оно обозначает лиц, о которых говорится в правилах об опасных и экстремистских организациях.

В заявлении Meta говорится, что изменения в правила внесены по рекомендации Наблюдательного совета, поскольку слово "шахид" имеет несколько значений, в большинстве из которых оттенка одобрения насилия.