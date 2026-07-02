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Мир

Уточненные данные о последствиях российского удара по Киеву, число жертв растет

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 02 июля 2026 г., 07:35 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 07:39
Уточненные данные о последствиях российского удара по Киеву, число жертв растет
ГСЧС по Киеву

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала уточненные данные о жертвах ночных ударов армии РФ по Киеву: не менее девяти убитых, свыше 30 раненых.

В ночь на четверг, 2 июля, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что последствия обстрела зафиксированы в 28 местах по всему Киеву. По его словам, повреждения получили преимущественно жилая застройка и объекты гражданской инфраструктуры.

В Киевской области, по данным главы областной военной администрации Николая Калашника, последствия атаки зафиксированы в пяти районах. В Бучанском районе спасатели тушили пожары в складских помещениях и частном доме, также поврежден автомобиль. В Броварском районе повреждены шесть частных домов, здание общежития и автомобиль. В Обуховском и Фастовском районах повреждены частные дома, в Вышгородском районе – автомобиль.

Экстренные службы работают на местах. Данные о последствиях атаки уточняются.

Мир
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