"Елизавета Великая": британская королева отмечает 70-летие царствования

Великобритания отмечает 2 июня 70-ю годовщину царствования королевы Елизаветы Второй. Несмотря на то, что она взошла на престол в феврале 1952 года, государственные праздники по традиции отмечаются летом. Точно также в июне празднуют и день рождения королевы, появившейся на свет в апреле.

Платиновый юбилей – событие в британской истории беспрецедентное, ни один английский монарх не находился на престоле так долго. 96-летняя королева, в юности обещавшая посвятить жизнь служению своим подданным, продолжает выполнять этот обет и десятилетия спустя.

Торжества откроет ежегодный парад гвардейских полков, известный как "вынос флага". В нем примут участие 1200 военнослужащих и 240 лошадей. Вернувшись в Букингемский дворец, королева и ее ближайшие родственники поприветствуют собравшихся с его балкона.

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За время правления королевы сменилось 14 премьер-министров, первым в этом ряду был Уинстон Черчилль. Замыкающий список Борис Джонсон назвал королеву "Елизаветой Великой", подчеркнув, что она лучший монарх в истории страны.

Утром 2 июня Букингемский дворец опубликовал обращение королевы. "Меня продолжает вдохновлять ваша добрая воля. Я надеюсь, что ближайшие дни предоставят нам возможность оценить достигнутое за эти 70 лет. Мы смотрим в будущее с уверенностью и энтузиазмом", – сообщила она.

Отметим, что королева постепенно передает свои обязанности наследнику – принцу Чарльзу. Все большую роль играют принц Уильям и его супруга Кейт. Елизавета, состояние здоровья которой оставляет желать лучшего, в первую очередь озабочена преемственностью монархии, которую, по ее примеру, многие называют "фирмой".