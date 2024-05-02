Первомай во Франции: против Израиля и Олимпиады

Более 120000 человек приняли участие в первомайских демонстрациях, прошедших минувшим днем во Франции. По утверждению организаторов, численность демонстрантов достигла 200000 человек. Самая массовая манифестации состоялась в Париже.

Участники шествий протестовали против растущей дороговизны жизни, а также против войны в секторе Газы, выражая недовольство тем, что Франция оказывает помощь Израилю. Над толпой можно было увидеть и палестинские флаги.

У статуи Марианны, символа Франции, демонстранты сожгли олимпийские кольца. Близящиеся Олимпийские игры вызывают у них возмущение, так как, по мнению манифестантов, проведение Олимпиады отвечает интересам политиков и капиталистов, но не простых людей.

В нескольких местах произошли стычки между манифестантами и полицией, были применены средства для разгона демонстраций. Пресс-служба полиции сообщает о 12 травмированных стражах закона и 45 арестованных.