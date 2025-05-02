Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1164-й день войны

Министерство обороны РФ 2 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 26 апреля по 2 мая т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Подразделения группировки войск "Север" завершили разгром формирований ВСУ на территории Курской области. В ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Горналь Курской области – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков. Продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1530 боевиков. Уничтожены два танка, 32 боевые бронированные машины, 104 автомобиля, 52 орудия полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Каменка, Дорошовка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, егерской, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Противник потерял свыше 1630 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль "Kirpi" турецкого производства, бронетранспортер М113 производства США, 53 автомобиля, 28 орудий полевой артиллерии, в том числе 16 производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 27 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 1790 боевиков, 13 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113, три бронеавтомобиля HMMWV и бронемашина "MaxxPro" производства США. Уничтожены 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 13 складов боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, семи механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2970 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, в том числе бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США. Уничтожены 36 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Противник потерял более 1220 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин. Уничтожены 64 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 600 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов. ВКС России сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 36 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200, а также 1306 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены быстроходный катер "Willard" производства США и три безэкипажных катера, один катер поврежден".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 54891 беспилотный летательный аппарат, 605 зенитных ракетных комплексов, 23117 танков и других боевых бронированных машин, 1554 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24369 орудий полевой артиллерии и минометов, 34874 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 104800 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).