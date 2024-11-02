Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 983-й день войны

Министерство обороны РФ 2 ноября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 983-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 42-й механизированной, 71-й егерской бригад ВСУ, 107-й, 116-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Глубокое, Волчанск, Строевка и Перовское Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов. В результате успешных наступательных действий группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Першотравневое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям 14-й, 44-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Голубовка Харьковской области, Стельмаховка, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражена контратака штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, два бронетранспортера М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122 мм гаубицу М198 производства США, 152 мм орудие Д-20, три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие L-119 производства Великобритании, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 24-й, 72-й, 33-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Асов Яр, Елизаветовка, Курахово и Дальнее Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 800 военнослужащих, десять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. В результате наступательных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Кураховка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 23-й механизированной, 59-й мотопехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 101-й и 109-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Калиново, Вознесенка, Сухая Балка и Дружба Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак подразделений ВСУ. Противник потерял до 535 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", 152 мм самоходную артиллерийскую установку "Дана", 152 мм гаубицу "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад, 48-го штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Раздольное, Великая Новоселка, Успеновка, Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Paladin" производства США и 155 мм гаубицу "Caesar" производства Франции. Уничтожены три полевых склада боеприпасов. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области, Велетенское, Садовое, Крупица и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация", станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожен склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетической инфраструктуры, используемому в интересах ВСУ, пункту управления националистического формирования "Кракен", инфраструктуре военного аэродрома, топливной базе ВСУ, цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 149 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35169 беспилотных летательных аппаратов, 585 зенитных ракетных комплексов, 19023 танка и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17176 орудий полевой артиллерии и минометов, 27930 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).