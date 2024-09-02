Российский "кит-шпион" Хвалдимир обнаружен мертвым у берегов Норвегии

В заливе Рисавика на юге Норвегии рыбаки обнаружили мертвым одного из самых известных китов в мире – Хвалдимира, который, по мнению экспертов, прошел специальный курс дрессировки у специалистов российского Северного флота и мог использоваться для шпионажа или диверсий.

Киту было 15-20, в то время как обычно белухи живут 30-35 лет. Эксперты полагают, что причиной смерти стали внутренние травмы, полученные при столкновении с кораблем – в прошлом такие столкновения уже фиксировались. Этот вопрос будет прояснен во время вскрытия.

Впервые кит был замечен в 2019 году. Тогда на нем были ремни с надписью Equipment of St. Petersburg, к которым, по мнению экспертов, могли быть прикреплены видеокамеры или оружие. Белуха производила впечатление хорошо выдрессированного животного: она целенаправленно искала ремни и веревки на лодках.

Норвежские ученые выразили тогда уверенность, что кит был приручен специалистами российских ВМС и работал на Северный флот. По их словам, им было известно, что в России приручают китов в военных целях.

В СМИ млекопитающее получило кличку Хвалдимир, где обыгрывалось не только имя президента России Владимира Путина – Hval по-норвежски кит. Он был освобожден от упряжи и отпущен. Однако наблюдение за ним продолжалось всех последующих лет.