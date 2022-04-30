Минобороны РФ: российская артиллерия за минувшую ночь поразила 390 украинских объектов

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 30 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

По его словам, российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.

"Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские комплексы ПВО за ночь сбили 18 украинских дронов.