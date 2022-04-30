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NEWSru.co.il :: В мире30 апреля 2022 г., 10:58

Минобороны РФ: российская артиллерия за минувшую ночь поразила 390 украинских объектов

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Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 30 апреля отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.


По его словам, российская артиллерия за минувшую ночь поразила еще почти 390 украинских объектов, в том числе 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

"Артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение 389 объектам противника. В их числе 35 пунктов управления, 41 опорный пункт, 169 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 33 позиции артиллерии, а также 15 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов", - сказал Конашенков.

"Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - добавил он.

Кроме того, по словам Конашенкова, российские комплексы ПВО за ночь сбили 18 украинских дронов.

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