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Колумбийский и Корнелльский университеты начали исключать бунтующих студентов

время публикации: 30 апреля 2024 г., 07:19 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 07:19
Колумбийский и Корнелльский университеты начали исключать бунтующих студентов
(AP Photo/Mark Schiefelbein)

После истечения срока ультиматума руководство Колумбийского университета объявило о начале исключения студентов, отказывающихся покинуть лагерь протеста на территории кампуса.

Согласно заявлению университета, студенты, согласившиеся покинуть лагерь протеста в срок, смогут доучиться до конца семестра, тогда как все остальные будут исключены немедленно, без возможности закончить семестр или обучение на степень. Они будут лишены доступа в кампусы и в общежития.

Руководство университета снова осудило антисемитские лозунги на демонстрациях протеста, и подчеркнуло, что "внешние агенты" на территории кампуса способствовали созданию враждебной атмосферы.

Корнельский университет, также входящий в Лигу плюща, тоже объявил о начале исключения студентов, отказавшихся покидать лагерь протеста на территории кампуса.

В университете Техаса были арестованы около 40 участников протеста. Полицейские были вынуждены применить шоковые гранаты и перечный газ для разгона толпы. В университете Флориды были задержаны 9 человек.

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