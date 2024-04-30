Нападение на мечеть в Афганистане, среди погибших – имам

Шесть человек погибли и один получил ранение при нападении вооруженного мужчины на прихожан мечети, расположенной в городе Андишех в афганской провинции Герат. Согласно СМИ, мечеть была шиитской, а среди погибших был и ее имам.

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за нападение, однако предполагается, что теракт – дело рук "Исламского государства", враждующего с контролирующими Афганистан талибами. Жертвами нападений ИГ нередко становятся шииты.