В Копенгагене автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие

В среду, 30 апреля, в Копенгагене, столице Дании, автомобиль наехал на группу людей, пострадали пять человек. Местная полиция заявила, что речь идет о дорожной аварии, а не о теракте.

Датский телеканал TV2 сообщает, что пожилой водитель не справился с управлением своего автомобиля. Авария произошла в центре города, на улице Сортедам-Доссеринг.

Судя по имеющимся на момент публикации данным, погибших нет.