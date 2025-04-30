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Мир

В Копенгагене автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие

время публикации: 30 апреля 2025 г., 18:21 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 18:28
В Копенгагене автомобиль наехал на группу людей, есть пострадавшие
AP Photo/Sergei Grits

В среду, 30 апреля, в Копенгагене, столице Дании, автомобиль наехал на группу людей, пострадали пять человек. Местная полиция заявила, что речь идет о дорожной аварии, а не о теракте.

Датский телеканал TV2 сообщает, что пожилой водитель не справился с управлением своего автомобиля. Авария произошла в центре города, на улице Сортедам-Доссеринг.

Судя по имеющимся на момент публикации данным, погибших нет.

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