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Атака российских БПЛА на Харьков, десятки пострадавших

время публикации: 30 апреля 2025 г., 08:58 | последнее обновление: 30 апреля 2025 г., 08:58
Атака российских БПЛА на Харьков, десятки пострадавших
ГСЧС Харьковской области

В ночь на 30 апреля армия РФ осуществила очередную массированную атаку на Харьков, применив БПЛА-камикадзе.

В результате атаки пострадали десятки людей, в их числе дети.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов пишет в своем телеграм-канале: "Количество пострадавших в результате вечернего удара по Харькову возросло до 45. 31 человек получил острую реакцию на стресс; 14 человек получили ранения различной степени тяжести; 5 человек – госпитализированы в больницы. Среди пострадавших двое детей и беременная женщина".

Мир
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