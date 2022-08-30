Умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев

Во вторник, 30 августа, стало известно о смерти Михаила Горбачева, первого и последнего президента СССР. Ему был 91 год. Российские информационные агентства сообщают о смерти Горбачева со ссылкой на ЦКБ (главное медицинское учреждение Управления делами президента Российской Федерации).

"Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", – цитирует ТАСС источник в больнице.

Михаил Горбачев последние три года находился в ЦКБ. У него был сахарный диабет и проблемы с почками.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

С эпохой Михаила Горбачева связаны такие события, как окончание Холодной войны, Перестройка, распад Советского Союза и военного Варшавского блока.