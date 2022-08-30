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    В мире

    Suddeutsche Zeitung: семьям убитых в Мюнхене израильских спортсменов выплатят 30 миллионов евро

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    Suddeutsche Zeitung: семьям убитых в Мюнхене израильских спортсменов выплатят 30 миллионов евро
    AP Photo/Kurt Strumpf

    5 сентября в Мюнхене состоится церемония, посвященная 50-й годовщине самого страшного теракта в истории мирового спорта – убийства палестинскими боевиками 11 членов израильской команды на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

    Через полвека после гибели израильтян правительство ФРГ решило выплатить компенсацию близким 11 спортсменов. "Мы хотим дать материальное выражение тяжелым последствиям, которые это имело для семей погибших. Германия стремится выразить особые отношения с Израилем, дать точку отсчета новой культуры поминовения", – заявила пресс-служба министерства иностранных дел.

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    Средства поступят из федерального бюджета, бюджетов Баварии и Мюнхена. Изначально речь со стороны Германии шла об общей сумме в 5-10 миллионов евро. Однако для многих родственников такая сумма является недостаточной. Вдова тренера сборной по фехтованию Андре Шпицера Анке требует, чтобы за основу были приняты не германские, а международные нормы выплат семьям выплат жертв террора. Предложенную сумму она называет "чаевыми".

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    Вдова Йосефа Романо Илана назвала сделанное им предложение позорным, заявив, что представители семей не прибудут на церемонию в Мюнхен. Вдовы говорят и том, что деньги не смогут вернуть им мужей, а детям – отцов, но смогут обеспечить детям подобающие условия жизни.

    Как сообщает газета Süddeutsche Zeitung, в последние дни наметился прорыв в переговорах между германскими властями и семьями погибших, и сумма компенсации будет увеличена до 30 миллионов евро.

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    5 сентября 1972 года боевики палестинской террористической группировки "Черный сентябрь" проникли в незащищенную Олимпийскую деревню Мюнхена и захватила 11 израильских спортсменов. Двоих из них террористы убили на месте.

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    Германские власти начали переговоры с террористами, отвергнув предложение Израиля направить для освобождения заложников элитное подразделение "Сайерет Маткаль".

    В ходе переговоров баварские власти согласились на требование предоставить террористам самолет в Каир. Их вместе с заложниками доставили вертолетами на авиабазу, где их ждала засада полиции. Однако операция по освобождению провалилась – это стоило жизни еще девяти израильтянам.

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    Несмотря на требование израильской стороны прервать Олимпиаду в знак траура, игры были продолжены. Возглавляемое Голдой Меир правительство Израиля приняло решение об операции "Гнев божий" против тех, кто был причастен к мюнхенскому теракту. Согласно публикациям, лишь одному из причастных удалось уцелеть.

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    ИМЕНА ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬТЯН


    1. Зеэв Фридман
    2. Йосеф Романо
    3. Давид Бергер
    4. Элиэзер Халфин
    5. Марк Славин
    6. Йосеф Гутфройнд
    7. Яаков Шпрингер
    8. Андре Шпицер
    9. Кехат Шор
    10. Моше Вайнберг
    11. Амицур Шапира

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 Июля 2022
    Германия согласилась выплатить компенсацию семьям погибших в Мюнхене израильских олимпийцев
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