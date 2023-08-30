Атака БПЛА на Псковский аэропорт: уничтожены самолеты Ил-76. Атакованы Москва, Брянск и Севастополь

Поздно вечером 29 августа была осуществлена атака беспилотниками на Псковский аэропорт, где дислоцирован 334-й военно-транспортный "Берлинский краснознаменный авиационный полк", вооруженный самолетами Ил-76.

ГУ МЧС России по Псковской области сообщает, что в аэропорту Пскова в результате атаки загорелись самолеты Ил-76. "В 23:28 29.08.2023 года поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации ИЛ-76 в г. Пскове. Для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники, 65 человек", – заявляет региональное МЧС.

По словам свидетелей, уничтожены или повреждены от двух до четырех самолетов Ил-76.

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Международный аэропорт Псков федерального значения, является аэродромом совместного базирования, находится в ведении министерства обороны РФ.

Позже были осуществлены атаки БПЛА на Москву. "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", – говорится в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Минобороны РФ заявляет: "Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области".

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В московских аэропортах "Внуково" , "Домодедово" и "Шереметьево" задерживают рейсы на вылет и прилет.

Минобороны РФ также сообщило, что около 04:00 по Москве дежурными средствами ПВО был уничтожен еще один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области.

В небе над Тульской областью ввели план "Ковер". Местные телеграм-каналы публикуют кадры пожара, который, предположительно, возник после взрыва.

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявляет: "Сегодня ночью на территории Сухиничского района уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Нарушено остекление одного жилого дома. На месте работают оперативные службы... В Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. В результате произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы".

В то же время губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил о завершении действий сил противоподводно-диверсионного обеспечения в акватории города. "Силы ППДО закончили работу в акватории. На данный момент точной информации о количестве и типе уничтоженных целей – нет", – написал Развозжаев в телеграм-канале.

Из Брянска сообщают о взрывах. Минобороны РФ заявляет, что над городом были сбиты три беспилотника. Еще один ликвидировали в соседней Орловской области. Причинен ущерб.

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Украинская сторона эту информацию не комментирует.