В России журналиста Сергея Михайлова приговорили к 8 годам колонии за "фейки" об армии РФ

Горно-Алтайский городской суд приговорил по статье о "распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической ненависти или вражды" журналиста Сергея Михайлова. Журналисту назначили 8 лет колонии, а также на 4 года запретили вести журналистскую, издательскую деятельность и администрирование интернет-ресурсов, сообщает в своем тг-канале Александр Плющев.

По данным следствия, в марте-апреле 2022 Михайлов опубликовал в Telegram-канале и на сайте регионального издания несколько заметок о Буче и Мариуполе.

Михайлов свою "вину" не признал, а также в последнем слове сообщил, что пишет "то, что считает правдой, пусть горькой, не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям, а из соображений борьбы за истину, любви к истине".