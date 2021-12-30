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NEWSru.co.il :: В мире30 декабря 2021 г., 09:48

25-летний американец арестован по подозрению в планировании убийства Байдена, Обамы и Цукерберга

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25-летний американец арестован по подозрению в планировании убийства Байдена и Цукерберга

В штате Айова арестован 25-летний Куачуа Брийон Сюн, который подозревается в планировании покушения на президента США Джо Байдена, бывшего главу государства Барака Обаму, а также на основателя компании Facebook Марка Цукерберга.

В автомобиле работника супермаркета из Калифорнии были обнаружены винтовка AR-15 с боеприпасами, бронежилет и аптечка. Он выехал из дому 18 декабря, введя в навигатор в мобильном телефоне Белый дом.

В ходе допроса Сюн сообщил, что в случае освобождение вновь отправится в путь, чтобы реализовать свой замысел, и готов умереть, чтобы покончить с "демонами", оплотом которых стал Белый дом.


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