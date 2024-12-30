Выборы в Хорватии: противнику помощи Украине не удалось победить в первом туре

Нынешний президент Хорватии Зоран Миланович не смог одержать победу в первом туре президентских выборов, набрав 49% голосов. Конкуренцию ему составит представитель правящего "Хорватского демократического содружества" Драган Приморац. Его поддержали 19,35% избирателей.

Ни один из шести остальных кандидатов не смог набрать более 9%. Второй тур голосования состоится 12 января. Отметим, что результат соответствует предвыборным опросам, предрекавшим второй тур с участием Милановича и Примораца.

Миланович – евроскептик и противник поддержки Украины и неоднократно выступал с критикой премьер-министра Андрея Пленковича. Во время предвыборной кампании Пленкович изображал президента сторонником российского лидера Владимира Путина.