СМИ: самолет президентского отряда "Россия" летал в США

Самолет Ил-96 из специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ прибыл несколько дней назад в США и пробыл в этой стране два дня. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на издание BAZA. Кто находился на борту самолета – неизвестно.

"25 декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. 26 декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. 28 декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", – говорится в сообщении