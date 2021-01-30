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NEWSru.co.il :: В мире30 января 2021 г., 11:37

"Джейш аль-Хинд" взяла на себя ответственность за взрыв возле посольства Израиля в Нью-Дели

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На месте происшествия

Организация "Джейш аль-Хинд" взяла на себя ответственность за взрыв возле здания израильского посольства в Нью-Дели. На месте взрыва было найдено письмо в конверте, адресованное "послу Израиля". В нем сообщалось, что взрыв является "акцией мести" за ликвидацию командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани и смерть иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. В записке подчеркивается, что взрыв стал лишь "репетицией" будущего возмездия.

Однако сотрудники службы безопасности Индии не исключают, что записка оставлена с целью ввести следствие в заблуждение, поскольку организация "Джейш аль-Хинд" не известна местным правоохранительным органа. По мнению службы безопасности, за взрывом стоит другая организация, по каким-либо причинам желающая остаться в тени. Возможно также, что эта "другая организация" имеет непосредственное отношение к Ирану, сообщает Indian Express.


"Учитывая тот факт, что в январе отмечается 29-я годовщина установления дипломатических отношений между Индией и Израилем, возможно, организаторы взрыва хотели "подать некий знак", а не причинить какой-либо реальный ущерб. Однако взрывное устройство сделано профессионально, что наводит на мысли о террористической группировке или террористе-одиночке", - сказал один из высокопоставленных сотрудников службы безопасности Индии.

Взрыв возле здания израильской дипмиссии, расположенного в Нью-Дели на улице Абдул Калам прогремел в пятницу, 29 января, примерно в 17:15 по местному времени. Полиция сообщила, что сработало самодельное взрывное устройство очень малой мощности. Такой взрыв не мог причинить существенного ущерба. Никто из сотрудников посольства не пострадал, зданию не был причинен какой-то либо ущерб.

У трех автомобилей, припаркованных неподалеку, взрывом выбило окна.

Расследованием обстоятельств инцидента занимаются индийские правоохранительные органы. Глава внешнеполитического ведомства Израиля Габи Ашкенази получает всю информацию о происходящем. Приняты все необходимые меры безопасности.

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