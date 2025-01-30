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Мир

Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах, есть жертвы

Война в Украине
Война в России
время публикации: 30 января 2025 г., 08:59 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 09:03
Российский БПЛА попал в жилой дом в Сумах, есть жертвы
Головне управління ДСНС України у Сумській області

В украинском городе Сумы российский ударный БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Местные власти сообщают о четырех погибших и девяти раненых. Среди пострадавших один ребенок.

По данным Сумской областной гражданской администрации, пять пострадавших (в их числе ребенок) госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии.

Разрушены пять квартир на четырех этажах, 12 балконов. Повреждено остекление более 80-ти окон и балконов. Повреждения получили более 20 автомобилей.

Разбор завалов продолжается. Последствия разрушений уточняются.

Мир
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