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Мир

Впервые в истории население Великобритании превысило население Франции

Великобритания
Франция
время публикации: 30 января 2025 г., 13:34 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 13:40
Впервые в истории население Великобритании превысило население Франции
AP Photo/Geoff Pugh, poo

Центральное статистическое бюро Великобритании сообщило, что впервые за все время ведения статистики численность населения Объединенного Королевства превысило численность населения Франции.

Согласно публикации The Guardian, в 2023 году в Великобритании проживало 68,3 миллиона человек, в то время как во Франции – 68,2 миллиона. Предполагается, что 2032 году население королевства составит 72,5 миллиона человек.

Примечательно, что этот показатель достигнут исключительно за счет миграции – естественный прирост населения стремится к нулю. Предполагается, что в ближайшие десять лет в Великобританию переберутся еще 4,9 миллиона человек.

Пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что правительство намерено снизить "крайне высокий" уровень иммиграции, однако не намерено вводить жесткий потолок. Консерваторы называют такую позицию неприемлемой, требуя введения потолка.

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