В Вашингтоне столкнулись гражданский самолет и военный вертолет, есть жертвы

В Вашингтоне около аэропорта имени Рейгана столкнулись в воздухе гражданский самолет и военный вертолет, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). В результате катастрофы есть погибшие.

По предварительным данным, самолет упал в реку. На месте происшествия работают пожарные и спасатели.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News сказала, что президенту Дональду Трампу доложено о случившемся. По ее словам, столкнулись военный вертолет и "региональный самолет".

FAA уточнило, что речь идет о пассажирском самолете Bombardier CRJ700, который может принять до 70 пассажиров, и вертолете Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Судя по имеющимся данным, разбился самолет, следовавший рейсом 5342 авиакомпании American Airlines, который вылетел из города Уичито (штат Канзас).

Расследованием инцидента занимаются FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Информация уточняется.