Москва вновь атакована беспилотниками, причинен ущерб комплексу "Москва-Сити"

Рано утром в воскресенье, 30 июля, была предпринята очередная попытка атаки на цели в Москве с применением беспилотных самолетов.

Министерство обороны РФ заявляет: "Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве".

Также минобороны РФ заявляет, что один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы – они разбились на территории комплекса "Москва-Сити".

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса.

Сайт издания "Коммерсантъ" пишет, что два БПЛА упали в "Москва-Сити" и повредили два здания – башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и "Око-2".

Агентство ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании в IQ-квартале в центре Москвы по адресу Пресненская набережная, 10с2.

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Стало известно, что в башне "Око-2", куда врезался один из БПЛА, один человек получил ранения.

Из-за атаки дронов аэропорт "Внуково" временно перестал принимать рейсы. Но после короткого перерыва посадки самолетов возобновились.