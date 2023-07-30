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    В мире

    Москва вновь атакована беспилотниками, причинен ущерб комплексу "Москва-Сити"

    время публикации: | последнее обновление:
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    В районе комплекса
    AP Photo/Dmitri Lovetsky     Момент взрыва БПЛА в районе комплекса
    Соцсети

    Рано утром в воскресенье, 30 июля, была предпринята очередная попытка атаки на цели в Москве с применением беспилотных самолетов.

    Министерство обороны РФ заявляет: "Утром 30 июля пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве".

    Также минобороны РФ заявляет, что один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области, еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы – они разбились на территории комплекса "Москва-Сити".

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    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях комплекса.

    Сайт издания "Коммерсантъ" пишет, что два БПЛА упали в "Москва-Сити" и повредили два здания – башню IQ-квартала, где расположены несколько федеральных министерств, и "Око-2".

    Агентство ТАСС сообщило о взрыве в 50-этажном здании в IQ-квартале в центре Москвы по адресу Пресненская набережная, 10с2.

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    Стало известно, что в башне "Око-2", куда врезался один из БПЛА, один человек получил ранения.

    Из-за атаки дронов аэропорт "Внуково" временно перестал принимать рейсы. Но после короткого перерыва посадки самолетов возобновились.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Июля 2023
    Собянин уведомил, что Москва вновь была атакована беспилотником
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