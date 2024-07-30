Без Ильфа, Петрова и Жванецкого. В Одессе переименуют десятки улиц

В рамках политики деколонизации Одесская областная военная организация намерена переименовать 84 топонима. Новые имена получат и улицы, носящие имена знаменитых одесситов, творивших на русском языке.

Как сообщает агентство УНИАН, распоряжение "О переименовании объектов топонимии в населенных пунктах Одесской области" было подписано главой ОВА Сергеем Кипером 26 июля. Согласно документу, Думская площадь, на которой находится одесская мэрия, будет переименована в Биржевую.

Бульвар Жванецкого станет бульваром Военно-Морских сил, улица Ильфа и Петрова будет переименована в улицу семьи Глодан, погибшей в результате российского обстрела в 2022 года. Глава семьи Юрий, которого в момент обстрела не было дома, погиб на фронте.

Будут переименованы улицы Багрицкого, Бабеля, Бунина, Паустовского, переулок Катаева станет переулком Бориса Айзенберга в честь погибшего в боях капитана вооруженных сил Украины. Улица Льва Толстого станет улицей Киры Муратовой, а площадь Толстого получит имя классика литературы на идиш Менделе Мойхер-Сфорима, которого в документе называют просто Менделе Сфоримом.