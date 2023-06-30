Суд продлил арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук на 2 месяца и 6 суток

Решением судьи Екатерины Пахомовой Хамовнический суд Москвы продлил арест режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук на 2 месяца и 6 суток.

Женя Беркович отреагировала на сообщение об этом, сказав судье: "Будьте счастливы!".

Ранее им были предъявлены обвинения по части 2 статьи 205.2 УК ("Публичное оправдание терроризма с использованием средств массовой информации"). Обвинение ходатайствует о продлении ареста до 10 сентября, следствие продлили до 16 сентября, сообщает The New Times.

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Адвокат Петрийчук Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале опубликовал ответ минюста РФ о том, что "деструктологической" экспертизы, на которой основано обвинение, не существует.

Минюст в ответ на запрос адвоката пишет, что "такая экспертиза как вид (род) не существует".

"Деструктология не является наукой, также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями (см. ст. 13 Ф3 о ГСЭД. нормы отраслевых кодексов – УПК РФ и др.). Согласно ст. 8 Ф3 о ГСЭД заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных. Деструктологическая экспертиза в принципе не может соответствовать указанному основополагающему принципу судебно-экспертной деятельности по причине отсутствия в деструктологии общепринятых научных и практических данных", – пишет минюст.

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В министерстве добавили, что во время следствия "комплексные деструктологические" и прочие с надуманными названиями экспертизы не проводятся, поскольку в них отсутствует научная обоснованность.

Судья приобщила ответ минюста к материалам, несмотря на возражения следователя.

Ксения Карпинская, адвокат Евгении Беркович, отметила, что в момент возбуждения уголовного дела следствию не было известно о том, что спектакль, поставленный Е. Беркович, оправдывал или пропагандировал терроризм, так как вопреки требованиям закона никто не сообщал о том, что постановка спектакля является преступлением, Беркович не была застигнута ни при совершении преступления, ни после его окончания, потерпевших по делу нет, никто не указал на Беркович как на лицо, совершившее преступление.

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Получается, что следователь назначил экспертизу спектакля только с одной целью, чтобы придумать преступление и обосновать это с помощью ненаучных методов, авторской методики эксперта-деструктолога, которую невозможно проверить.

Она также подчеркнула, что на иждевении Е. Беркович находятся двое приемных дочерей-подростков, одна несовершеннолетняя, другая с ментальной инвалидностью, которые не могут находиться без значимого взрослого. "Отсутствие Жени дома может привести к необратимым ментальным изменениям, что скажется на жизни двух уязвимых людей, совершенно невиновных людей, которых уже однажды бросили их биологические родители".

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая в Москве сначала в статусе свидетельниц, а затем как подозреваемых по делу об "оправдании терроризма" (часть 2 статьи 205.2 УК).

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Ранее в квартире Беркович, а также в квартирах ее близких в Москве и в Санкт-Петербурге были проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол", поставленным несколько лет назад и удостоенным российской театральной премии "Золотая маска". В этом спектакле рассказывались истории девушек, принимающих ислам и отправляющихся на Ближний Восток к виртуальным "женихам", оказываясь в пекле террористических войн.