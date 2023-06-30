Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков

По состоянию на вторую половину дня 30 июня, в Парижском регионе (Иль-де-Франс) задержаны около 900 участников массовых беспорядков, вспыхнувших на этой неделе после гибели 17-летнего Наэля М., застреленного полицейскими в Нантере 27 июня при попытке задержания.

Как сообщает BFMTV, погромщиками причинен значительный ущерб примерно 500 зданиям и 2000 автомобилям, сожжены десятки автобусов, в общей сложности зафиксировано почти 4000 пожаров, ставших следствием поджогов.

Есть множество пострадавших. Была оказана медицинская помощь примерно 250 сотрудникам полиции и спецслужб, пострадавших в ходе действий по наведению порядка.

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В первые дни после гибели подростка французские СМИ писали о беспорядках в Нантере, Сюрене, Аньер-сюр-Сене, Женвилье, Ла Гарен-Коломбе и Вильневе. Но затем столкновения и грабежи начались и в других регионах. Накаляется обстановка в Париже. Властями введен запрет на массовые акции протеста в Марселе.

В правоохранительных органах заявляют, что Наэль М., выросший в семье выходцев из северной Африки, неоднократно нарушал закон, он находился за рулем автомобиля, когда полицейские остановили его и потребовали предъявить документы. Водитель не подчинился и попытался скрыться. По нему был открыт огонь на поражение, после чего машина врезалась в столб. Юноша погиб.

После того, как соцсетях разошлись видеозапись инцидента и заявления родственников погибшего, начались массовые беспорядки.

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В отношении стрелявшего полицейского начато расследование, он задержан. Адвокат полицейского сообщил, что его подзащитный извинился перед семьей погибшего.