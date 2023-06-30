adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
26 - 37°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.700 ₪ 4.019 ₪
Иерусалим:
17 - 27°
Тель-Авив:
22 - 27°
Эйлат:
26 - 37°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков
    AP Photo/Aurelien Morissard     Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков
    AP Photo/Aurelien Morissard     Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков
    AP Photo/Aurelien Morissard

    По состоянию на вторую половину дня 30 июня, в Парижском регионе (Иль-де-Франс) задержаны около 900 участников массовых беспорядков, вспыхнувших на этой неделе после гибели 17-летнего Наэля М., застреленного полицейскими в Нантере 27 июня при попытке задержания.

    Как сообщает BFMTV, погромщиками причинен значительный ущерб примерно 500 зданиям и 2000 автомобилям, сожжены десятки автобусов, в общей сложности зафиксировано почти 4000 пожаров, ставших следствием поджогов.

    Есть множество пострадавших. Была оказана медицинская помощь примерно 250 сотрудникам полиции и спецслужб, пострадавших в ходе действий по наведению порядка.

    adv_11 m_ar_1

    В первые дни после гибели подростка французские СМИ писали о беспорядках в Нантере, Сюрене, Аньер-сюр-Сене, Женвилье, Ла Гарен-Коломбе и Вильневе. Но затем столкновения и грабежи начались и в других регионах. Накаляется обстановка в Париже. Властями введен запрет на массовые акции протеста в Марселе.

    В правоохранительных органах заявляют, что Наэль М., выросший в семье выходцев из северной Африки, неоднократно нарушал закон, он находился за рулем автомобиля, когда полицейские остановили его и потребовали предъявить документы. Водитель не подчинился и попытался скрыться. По нему был открыт огонь на поражение, после чего машина врезалась в столб. Юноша погиб.

    После того, как соцсетях разошлись видеозапись инцидента и заявления родственников погибшего, начались массовые беспорядки.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_2

    В отношении стрелявшего полицейского начато расследование, он задержан. Адвокат полицейского сообщил, что его подзащитный извинился перед семьей погибшего.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    14:42 Беспорядки во Франции после гибели подростка: причинен ущерб сотням зданий и тысячам автомобилей, задержаны около 900 погромщиков
    13:41 На могиле Йони Нетаниягу обнаружено письмо с угрозами в адрес премьер-министра Израиля
    13:04 СМИ и соцсети в жизни русскоязычных израильтян в 2023 году. Опрос NEWSru.co.il
    10:44 Прокуратура Нью-Йорка: Кенни Розенберг купил "Эль-Аль" на незаконную прибыль от домов престарелых
    07:35 Роберт Мэлли лишен доступа к секретным документам и отстранен от переговоров с Ираном
    07:33 Победа противников реформы, Либерман против всех и "дела Нетаниягу". Итоги политической недели
    06:58 На 471-й трассе мотоциклист сбил насмерть велосипедиста и погиб сам
    06:54 Минфин сохраняет стоимость бензина на уровне 6,85 шекеля за литр
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5