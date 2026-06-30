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ВСУ: ночью перехвачены 138 из 154 БПЛА. МО РФ: сбиты 419 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 30 июня 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 08:42
ВСУ: ночью перехвачены 138 из 154 БПЛА. МО РФ: сбиты 419 беспилотников
ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 июня 2026 года российские военные выпустили по Украине 154 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 138 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 13 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Сумской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 июня на территории Российской Федерации были перехвачены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины стали более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

Мир
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