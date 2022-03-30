"Мы принимаем всех". Интервью с врачом из израильского полевого госпиталя на западе Украины

Израильский полевой госпиталь, который с 21 марта работает в населенном пункте Мостиска Львовской области, принял уже более тысячи пациентов. Редакция NEWSru.co.il побеседовала с одним из врачей госпиталя, детским хирургом из больницы "Шнайдер", Михаилом Сегалем.

Доктору Сегалю 33 года, он репатриировался в Израиль из Киева в 2011 году. Образование Михаил получил в Киеве, в Израиле прошел стажировку и отслужил в ЦАХАЛе командиром медицинской бригады в батальоне, принимал участие в операции "Нерушимая скала".

После службы в ЦАХАЛе Сегаль начал резидентуру по общей хирургии, а в настоящее время заканчивает резидентуру по детской хирургии в "Шнайдере".

В Украине на момент начала российского вторжения у него из семьи оставалась двоюродная сестра с мужем и детьми. Она бежала из Киева с двумя дочками, а ее муж остался в Украине.

Беседовала Алла Гаврилова.

Михаил, как вы оказались среди врачей полевого госпиталя в Украине?

Как только я узнал, что есть планы отправить в Украину израильскую миссию, я сразу сказал начальству, что должен принять в этом участие. И когда набиралась команда и мне это предложили, я сразу согласился.

Вы впервые принимаете участие в израильской спасательной миссии за рубежом?

Нет, ровно год назад я ездил с израильской делегацией медиков в Экваториальную Гвинею, когда там произошел взрыв на складе боеприпасов.

У таких израильских спасательных миссий в разных странах есть что-то общее?

Медицинский язык – это международный язык, поэтому, где бы мы ни работали, мы всегда обмениваемся опытом и сотрудничаем с местными специалистами. И везде можно чему-то учиться.

Каких пациентов принимает сейчас полевой госпиталь в Украине?

В основном местное население и переселенцев, но к нам приезжают и люди с разных концов страны. Мы принимаем всех. Кроме того, мы сотрудничаем с местными больницами, практически каждый день проводим там обходы и оперируем пациентов вместе с местными хирургами.

К нам приезжают на консультации, для диагностирования, иногда чтобы получить второе мнение. Есть пациенты с хроническими болезнями, есть острые случаи.

Основная работа ведется в поликлиническом отделении и в приемном покое. Кроме этих отделений у нас есть рентгеновское отделение, отделение гинекологии и акушерства, три отделения госпитализации – мужское, женское и детское.

Вы уже принимали в госпитале роды?

В госпитале работают местные медики?

У нас волонтерят студенты-медики из Ивано-Франковска, а недавно приехала студентка из киевского мединститута.

К вам обращаются беженцы из таких городов, как Мариуполь, наиболее пострадавших от российской агрессии? Есть ли у них какие-то отличительные травмы?

Поступают люди из Мариуполя, Харькова. Их объединяет разве что тяжелое психологическое состояние. Это люди, которые в один момент все потеряли, бежали практически без ничего, провели в пути много дней, ночевали у добрых людей. Им всем очень тяжело прежде всего психологически.

Среди пациентов госпиталя много детей? С чем они обращаются?

Процентов 15-20. Я стараюсь принимать в основном детей, но если наш общий хирург занят острыми случаями, то принимаю и взрослых. Есть дети как с хроническими заболеваниями, так и с острыми случаями. Недавно был ребенок с аппендицитом. Иногда детей приводят подтвердить диагнозы. Иногда приходят для консультации с узкопрофильными специалистами, с невропатологом, например, и тогда мы проводим онлайн-консультации с коллегами в Израиле.

Сколько госпиталь принимает пациентов в день?

В первый день у нас было 60 пациентов, потом число пациентов начало расти, и теперь мы принимаем по 200 и больше пациентов в день.

Среди медперсонала много русскоязычных и украиноязычных врачей и медсестер?

В каких условиях вы живете?

В шикарных. Госпиталь находится на территории школы, нам поставили кровати в классах, есть круглосуточно горячая вода, в столовой вкусно кормят.

По какому расписанию вы работаете?

Плановый прием проходит с 8 утра до 5-6 вечера, в зависимости от загруженности. Но срочные случаи мы принимаем круглосуточно. Кроме того, мы все время на связи с местными больницами, нам звонят для консультаций в любое время.

Как относится к вам местное население?

С огромной благодарностью. И местные все время сами хотят нам чем-то помочь. Предлагают ночлег, еду. Вообще отношение очень теплое.

Сирены часто бывают?

Ежедневно. Но обстрелы далеко, мы их не слышим и не видим.

У вас есть план эвакуации на случай приближения фронта?

Есть. И мы несколько раз проводили учения, чтобы этот план отработать.

Когда вы возвращаетесь в Израиль?

Большинство сотрудников приезжают на две недели, а потом приезжают другие. Но я останусь здесь еще на одну дополнительную неделю, потому что украинский у меня родной, и я, помимо своих прямых обязанностей, еще зачастую выполняю роль переводчика и помогаю в административной работе.