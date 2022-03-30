Представитель минобороны РФ утверждает: "националисты" используют синагогу в Умани

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге утром 30 марта отрапортовал об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины.

В отчете сказано, что высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе.

Также в отчете минобороны РФ говорится: "Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка, Донецкой области. В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Новая Каховка, Донецк, Николаев, Бердянск, Горловка, Луганск и Рубежное. В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них: четыре пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березниговатое Николаевской области, три зенитных ракетных комплекса – один С-300 в районе города Малин Житомирской области и два – "Бук-М1" в районах Угледара и Славянска. Также уничтожены три установки реактивных систем залпового огня, две артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов ВСУ".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в докладе Конашенкова.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, уже по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ сегодня не публикует.

Утверждения Конашенкова по поводу того, что еврейские объекты в Умани используются украинскими националистами

Отметим следующее заявление Конашенкова: "Минобороны России уже неоднократно разоблачало циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества. Так, например, 20 марта, президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнессету, обвинил Россию в якобы ударах по городу Умань Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что "это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества". Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам. Тем более, – по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. Именно киевский режим, в нарушение международного гуманитарного права и просто норм морали, использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины Умани доказательства использования режимом Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на Шоссейном переулке дом 1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнессете, фотографиях зафиксировано формирование на территории си­нагоги двух колонн с националистами. Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замас­кированы под мешки со строительным мусором. При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств с соот­ветствующими знаками "Дети". Таким образом, объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию".

Первое сообщение о гибели одного мирного жителя и ранении еще пяти в Умани поступило 24 февраля 2022 года, в первый день войны, начатой Россией против Украины. Впоследствии поступало еще несколько сообщений об обстрелах Умани. Но этот город, расположенный в Черкасской области, в центральной части Украины, подвергался обстрелам в значительно меньшей степени, чем многие другие города, оказавшиеся в зоне боевых действий.

Фотографии от 21.03.2022 года из Умани, которые, как говорит Конашенков, были предоставлены одним из членов еврейской общины, похожи на подлинные кадры, снятые камерой наблюдения, установленной на здании, стоящем напротив синагоги. Но непонятно, на чем основано заявление Конашенкова о том, что "имущество, оружие и боеприпасы" хранилось в здании синагоги. По представленным снимкам такой вывод сделать невозможно. На всех кадрах видно, что ворота синагоги закрыты, и никаких действий на ее территории не происходит. Погрузка людей в военной форме проводится рядом со зданием синагоги, а не на ее территории. В указанном районе есть частные и общественные здания, а также отель.

На каком основании минобороны РФ делает вывод, что на кадрах показаны "националисты", тоже непонятно. В Умани, как и в других городах Украины, после вторжения российской армии из гражданских лиц формируются отряды территориальной обороны, которые получают обмундирование и оружие для противостояния оккупантам.

На углу Шоссейного переулка и переулка Павла Тычины в Умани действительно построена новая синагога. Рядом с ней расположен небольшой отель. Ультрарелигиозные евреи, проживающие в Умани, подчеркивают, что они сотрудничают с местными властями и иногда помогают с продовольствием, но никак не участвуют в деятельности территориальной обороны или армии.

Утром 29 марта генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что за первый месяц войны российскими военными были разрушены более 60 украинских храмов и религиозных сооружений. "С 24 февраля пострадали не менее 60 сооружений духовного значения (не считая прилегающие здания) как минимум в восьми областях Украины: Киевской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской и Черниговской. Подавляющее большинство из них – православные храмы. Также разрушены мечети, синагоги, протестантские церкви, религиозные учебные заведения и важные административные здания религиозных организаций", – сказано в отчете генштаба ВСУ. Места, где были разрушены религиозные сооружения, отмечены на интерактивной карте.

По всей видимости, заявление минобороны РФ было своеобразной реакцией не только на выступление президента Украины Владимира Зеленского перед Кнессетом, но и на этот отчет генштаба ВСУ.