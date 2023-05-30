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    В мире

    Российские СМИ сообщают о попадании беспилотников в дома в Москве, причинен ущерб

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    Российские СМИ сообщают о попадании беспилотников в дома в Москве, причинен ущерб
    Соцсети

    Утром 30 мая российские СМИ сообщили о попадании беспилотных летательных аппаратов в дома в Москве.

    "Беспилотники попали в два жилых дома в Москве: один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве, пострадавших нет", – передает РИА Новости.

    Далее в том же сообщении сказано: "Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет".

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    "Беспилотник также попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО. Произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей. Пострадавших нет", – пишет РИА Новости.

    Кроме того, хлопок, похожий на взрыв услышала корреспондент РИА Новости в Красногорске (Павшинская Пойма). По ее словам, звук был похож на звук грома.

    Очевидцы сообщают о взрыве в микрорайоне Московский, на место едут экстренные службы.

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    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил: "Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию".

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев пишет: "Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников".

    Телеграм-канал "Военный осведомитель" публикует видеозапись, на которой показан один из БПЛА, атаковавших цели в Москве. По внешнему виду он напоминает иранский ударный БПЛА Ababil.

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    Телеграм-канал Shot опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан кумулятивный заряд К3-6, который находился внутри одного из дронов, который врезался в жилой дом, но не сдетонировал. Тот же источник передает, что в каждом БПЛА было по три таких заряда.

    Shot утверждает, что 19 беспилотников сбиты на подлете (Рублевка, Красногорский район, Истринский район, Новая Москва, Апрелевка, Власиха), около 10 зацепились за деревья и упали (Одинцовский район, ТиНАО), три попали в жилые дома (Ленинский проспект, Профсоюзная улица, улица Атласова). Итого, по предварительным данным, около 30 БПЛА было задействовано для атаки на Москву (впрочем, сообщения от очевидцев могут дублироваться).

    Тот же телеграм-канал пишет со ссылкой на неназванный источник: "Среди дронов, атаковавших Москву, есть новая модель – ранее она не использовалась ВСУ. Аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине, а внутрь заложены кумулятивные заряды КЗ-6".

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    Далее утверждается: "Один из типов БПЛА, атаковавших Москву, – это ударный дрон UJ-22 Airborne, которые делает "Укрджет". Он способен пролетать до 800 километров. Такой беспилотник поднимает порядка 15-20 килограммов. Это 30 гранат F1 или 4 выстрела от РПГ-7".

    Типы беспилотников, атаковавших цели в Москве, уточняются. Внешне некоторые из них напоминали иранские ударные БПЛА Ababil. Дальность новейшего беспилотника Ababil-5 менее 500 км. Этого недостаточно для того, чтобы долететь от границы Украины до Москвы. Не исключено, что Москва была атакована дронами большей дальности. Как нельзя исключать и варианта, что дроны были запущены с территории РФ.

    Министерство обороны РФ отчиталось о том, что все беспилотники, выпущенные по Москве, были сбиты. В официальном заявлении этого ведомства сказано: "Утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Ещё пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С" в Подмосковье".

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    Отметим, что сообщения о попадании беспилотников в дома в Москве стали поступать через несколько часов после очередной атаки российской армии на Киев с применением иранских беспилотников камикадзе Shahed-136/131. Это была 17-я воздушная атака на Киев с начала мая 2023 года.

    Напомним, что в ночь на 3 мая была осуществлена атака на московский Кремль с применением беспилотников. Власти РФ возложили тогда ответственность на Украину. В Киеве заявляли о непричастности к этой атаке.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 30 Мая 2023
    Армия РФ вновь атаковала Киев "шахедами"
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