Предвыборные опросы: в борьбе двух женщин за пост президента Мексики лидирует еврейка

Хотя действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор закончит свою каденцию только в сентябре, уже сейчас известно, что следующий президент Мексики войдет в историю.

На президентских выборах, которые пройдут в воскресенье, 2 июня, мексиканцам предстоит выбрать из трех кандидатов, однако реально в гонке участвуют две женщины, и победительница станет первой женщиной, занявшей пост президента Мексики.

Согласно последним предвыборным опросам, в предвыборной гонке уверенно лидирует ставленница Обрадора Клаудиа Шейнбаум, ранее занимавшая пост мэра Мехико, и добившаяся существенного снижения уровня преступности в мексиканской столице.

Именно это она и обещает повторить на общенациональном уровне, набирая поддержку 50% избирателей. Ее соперница, Сочиль Гальвез, набирает только 34% голосов. У третьего кандидата – 13% голосов.

Шейнбаум, представительница левого Движения национального возрождения, родилась в еврейской семье эмигрантов из Литвы (по отцовской линии) и из Болгарии (по материнской линии). Являясь светским человеком, она отмечает еврейские праздники. Шейнбаум имеет докторскую степень в сфере энергетики, автор значительного числа научных статей и двух книг в сфере энергетики, экологии и устойчивого развития.