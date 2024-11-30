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Мир

Еврейский студент подвергся нападению в центре Дублина

Антисемитизм
время публикации: 30 ноября 2024 г., 14:35 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 15:43
Дублин
AP Photo/Helen O'Neill

23-летний еврей получил сотрясение мозга после того, как на него напали трое мужчин в одном из ночных клубов Дублина, сообщает Irish Times.

Пострадавший, недавно приехавший из США, чтобы учиться в Ирландии, рассказал, что один из мужчин спросил его: "Ты еврей?", а получив ответ, напал на него с кулаками.

Полиция подтвердила, что расследует инцидент как нападение, совершенное на почве ненависти.

Мир
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