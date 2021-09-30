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NEWSru.co.il :: В мире30 сентября 2021 г., 06:06

Axios: Байден отказался встречаться с Аббасом на Генассамблее ООН

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Axios: Байден отказался встречаться с Аббасом на Генассамблее ООН

Израильский журналист Барак Равид пишет в американском политическом издании Axios, что президент США Джо Байден отказался встречаться с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Белый дом заявил палестинской стороне, что Байден не будет проводить никаких двусторонних встреч в Нью-Йорке, и что его график не предусматривает встречи в Вашингтоне, сообщили источники в США и ПА.


Axios предполагает, что основной причиной решения Аббаса не ехать в Нью-Йорк, а прислать видеозапись своего выступления для трансляции в ООН, был отказ Байдена с ним встречаться.

24 сентября, в речи, записанной для Генассамблеи ООН, глава ПА Махмуд Аббас заявил, что "у Израиля есть всего год, чтобы вернуться к границам 1967 года". Если это не будет сделано, "палестинцы обратятся в Международный суд в Гааге", сказал он. Основная часть выступления Аббаса была посвящена палестино-израильскому конфликту. В частности, он заявил, что Израиль не соблюдает договоренностей и отвергает мирные инициативы. "Я боролся за мир всю свою жизнь, я действовал мирными методами, основываясь на законах и дипломатии, но не нашел в Израиле партнера", – подчеркнул тогда лидер ПА.

Примечательно, что 27 сентября, выступая с речью перед Генассамблеей ООН премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не говорил о палестино-израильском конфликте и даже не упоминал о ситуации на границе с сектором Газы.

Президент США Джо Байден выступал на Генассамблее ООН 21 сентября. Он заявил, что по-прежнему поддерживает решение о создании "двух государств для двух народов" как формулу арабо-израильского урегулирования. При этом он добавил: "В настоящий момент мы очень далеки от этого решения, но я все еще верю в него".

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