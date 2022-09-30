В Кремле прошло "подписание договоров о вступлении в состав России" оккуппированных территорий Украины

В пятницу, 30 сентября, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий". Речь идет о самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также об оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей Украины.

О "церемонии", в которой принял участие президент России Владимир Путин, сообщили российские СМИ, в том числе РИА Новости.

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Подписи под "договорами" поставили Леонид Пасечник, Денис Пушилин, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо соответственно.

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Президент РФ произнес речь, в которой, в частности, заявил, что оккупированные территории "возвращаются домой", напомнил, что США дважды применяли ядерное оружие и вновь обвинил страны Запада в попытках установить мировой порядок, который выгоден только им.

Речь Путина транслировали российские телеканалы в прямом эфире. Зал, в котором собрались депутаты обеих палат парламента, главы регионов, члены правительства и администрации президента, несколько раз встречал слова Путина бурными аплодисментами.

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Президент РФ заявил: "Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали, однозначный выбор". По словам Путина, речь идет об "историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потёмкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны".

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В своей речи Путин заявил: "Сейчас мы сражаемся, чтобы нельзя было вычеркнуть культуру РФ. Это поле битвы за большую историческую Россию". Также он заметил, что "у России много единомышленников, в том числе в США".

Также Путин призвал Киев "немедленно прекратить огонь" и "вернуться за стол переговоров". "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор народа в Донецке, Луганске, Запорожье, Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст", – заявил он.

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Кроме того, Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на газопроводах "Северного потока". "Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", – резюмировал он.

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Свою речь российский президент, в основном, читал. Однако несколько раз он, судя по всему, отступал от написанного текста, в частности, для того, чтобы обличить Запад, декларирующий свою приверженность "неким правилам". "Что это за правила? Кто вообще видел эти правила? Сплошные двойные и даже тройные стандарты. На дураков рассчитано", – заявил Путин. При этом, тех, "кто готов жить по правилам США", Путин назвал "политическими мазохистами и другими последователями нетрадиционных политических отношений".

В речи Путина нашлось место и для вопроса о "традиционных ценностях" россиян.

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"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России вместо мамы и папы был родитель номер 1, номер 2, номер 3? Совсем спятили? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию, чтобы им вдалбливали, что, кроме женщины и мужчины, существуют еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны, для своих детей? Для нас все это неприемлемо", – сказал российский президент.

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Полностью речь Путина можно прочитать на официальном сайте Кремля.

РИА Новости особо отметило, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров "заплакал во время речи Путина". Ведущая Первого российского канала, комментируя репортаж о "церемонии", призналась, что она была "эмоциональной до мурашек".

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С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей прошли так называемые "референдумы о вхождении данных регионов в состав России".

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Напомним, Украина, ее западные союзники и большинство международных комментаторов заявили, что "референдумы", организованные в условиях войны и российской оккупации, не могут иметь никаких законных юридических последствий. Украинский президент Владимир Зеленский назвал "референдумы" фарсом, результаты которого были известны организаторам заранее.

Отметим, что правительство Израиля предупредило, что не признает результаты этих "референдумов". "Израиль признает суверенитет и территориальную целостность Украины, и не признает результаты референдумов, проведенных в восточных областях Украины", – было сказано в официальном комментарии МИД Израиля.