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    В мире

    Спутниковые снимки ImageSat иллюстрируют диверсию на "Северном потоке"

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    Спутниковые снимки ImageSat иллюстрируют диверсию на
    ImageSat International     Спутниковые снимки ImageSat иллюстрируют диверсию на
    ImageSat International     Спутниковые снимки ImageSat иллюстрируют диверсию на
    ImageSat International

    Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.

    На снимках, сделанных 30 сентября 2022 года, видны две точки выброса газа из разрывов в трубах газопровода "Северный поток". Между этими точками 6,3 км. Диаметры выбросов, которые видны на поверхности моря в виде бурлящего подводного шлейфа, в настоящее время составляют 450-500 метров. Отметим, что несколько дней назад сообщалось, что диаметры выбросов достигают 1000 метров.

    Напомним, что в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошло резкое падение давления. Места утечек из труб "Северного потока" и "Северного потока-2" расположены в нескольких десятках километров друг от друга, недалеко от побережья Дании и Швеции. Утечки произошли примерно в одно и то же время, вечером 26 сентября. В общей сложности обнаружены четыре утечки.

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    В районе утечек газа с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" сейсмологическими станциями Швеции и Дании были зарегистрированы подводные взрывы. По словам сейсмолога Бьорна Лунда, один из них имел магнитуду 2,3 и бал зарегистрирован 30 станциями на юге Швеции. "Хорошо видно, как волны отражаются от дна и поднимаются к поверхности воды. Нет сомнений, что это был взрыв", – заявил он. Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04. Предупреждение об утечке на газопроводе поступило от морской администрации в 13:52 и 20:41 после того, как корабли обнаружили поднимающийся газ со дна моря.

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    По оценке экспертов, стоимость "выброшенного" газа оценивается в миллиарды евро.

    На сегодняшний день неизвестно, кто и как взорвал газопроводы. Но очевидно, что речь идет о диверсии. Страны Запада заявляют, что все указывает на то, что газопроводы были взорваны российской стороной. По мнению эксперта Михаила Крутихина, это проще было сделать изнутри с помощью специальных "ежиков" со взрывчаткой, запущенных с трубу с российской стороны, чем взорвать хорошо защищенный газопровод снаружи. Власти РФ, в свою очередь, заявляют, что диверсия была осуществлена странами Запада.

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    30 сентября, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий", президент РФ Владимир Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на газопроводах "Северного потока". "Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", – заявил он.

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    Западные эксперты указывают на то, что Кремль, принимая решение о диверсии на газопроводе "Северный поток", мог исходить из того, что оставшись без российского газа накануне зимнего отопительного периода страны Европы снимут или ослабят санкции против Москвы, чтобы договориться с Кремлем. Впрочем, и эта версия небезупречна, так как в Кремле не могут не учитывать тот фактор, что Европа получала газ не только через "Северный поток", и есть пути увеличения поставок через другие газопроводы.

    28 сентября сайт американской телекомпании CNN со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщал, что в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море 26 и 27 сентября были замечены российские подлодки.

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    Германское издание Der Spiegel утверждало со ссылкой на анонимные источники, что Центральное разведывательное управление США еще несколько недель назад предупреждало власти Германии о готовящейся диверсии на газопроводе Nord Stream, проложенном по дну Балтийского моря для доставки российского газа в Европу. Пресс-служба правительства Германии отказалась комментировать эту информацию.

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    Источники CNN, сообщившие о присутствии российских подлодок в зоне чрезвычайного происшествия, подчеркивают, что это не доказывает причастность России к диверсии. Однако эту версию, как и прочие, будет рассматривать следственная группа.

    Один из военных представителей Дании отметил, что российские корабли регулярно ходят в обозначенном районе, и их причастность к нанесению ущерба не очевидна.

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    Как отмечает Русская служба BBC, многие западные эксперты сходятся во мнении, что у России были и мотив, и возможность повредить газопровод, и сообщения о российских подлодках в непосредственной близости от места аварии лишь усиливают подозрения.

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    Кроме того, пишет CNN, призыв России немедленно созвать Совет Безопасности в связи с ситуацией на "Северном потоке" также кажется США подозрительным. По мнению американской стороны, Россия действует так быстро только в том случае, если маневр (созыв Совбеза ООН) был запланирован заранее.

    Если подтвердится причастность России к диверсии, это будет означать, что она нанесла урон своей собственности, так как главным акционером "Северного потока" является "Газпром", пишет CNN.

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    Но многие официальные лица Европы и США, знакомые с последними донесениями разведки, считают, что Москва не остановится ни перед чем в попытке взвинтить для Европы стоимость ее помощи Украине.

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    Западная разведка объясняет расчет Путина так: утечка газа, предназначавшегося для Европы, взвинтит еще больше цены на энергоносители в Европе, и население европейских стран потребует от своих правительств немедленно прекратить экономическую изоляцию России и начать тратить бюджетные деньги на внутренние нужды, а не на Украину.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможно на "Северном потоке" была совершена диверсия. "Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он. По мнению Пескова, это происшествие ставит под угрозу энергобезопасность Европейского континента.

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    Отметим, что 27 сентября вступил в строй газопровод Норвегия-Польша, также идущий по дну Балтики, и позволяющий странам Северной и Восточной Европы получать норвежский газ.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Сентября 2022
    CNN: в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" были замечены российские подлодки
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Сентября 2022
    Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку системы газопроводов "Северный поток"
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Сентября 2022
    Der Spiegel: ЦРУ предупреждало Берлин о возможной диверсии на газопроводе Nord Stream
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 27 Сентября 2022
    Резкое падение давления в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2": не исключена диверсия
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