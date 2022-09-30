Спутниковые снимки ImageSat иллюстрируют диверсию на "Северном потоке"

Израильская компания ImageSat International, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B и предоставляющая разведывательные решения, передала редакции NEWSru.co.il и другим СМИ снимки, на которых показаны последствия взрывов на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море.

На снимках, сделанных 30 сентября 2022 года, видны две точки выброса газа из разрывов в трубах газопровода "Северный поток". Между этими точками 6,3 км. Диаметры выбросов, которые видны на поверхности моря в виде бурлящего подводного шлейфа, в настоящее время составляют 450-500 метров. Отметим, что несколько дней назад сообщалось, что диаметры выбросов достигают 1000 метров.

Напомним, что в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошло резкое падение давления. Места утечек из труб "Северного потока" и "Северного потока-2" расположены в нескольких десятках километров друг от друга, недалеко от побережья Дании и Швеции. Утечки произошли примерно в одно и то же время, вечером 26 сентября. В общей сложности обнаружены четыре утечки.

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В районе утечек газа с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" сейсмологическими станциями Швеции и Дании были зарегистрированы подводные взрывы. По словам сейсмолога Бьорна Лунда, один из них имел магнитуду 2,3 и бал зарегистрирован 30 станциями на юге Швеции. "Хорошо видно, как волны отражаются от дна и поднимаются к поверхности воды. Нет сомнений, что это был взрыв", – заявил он. Первый взрыв был зафиксирован в 02:03 в ночь на понедельник, второй – в 19:04. Предупреждение об утечке на газопроводе поступило от морской администрации в 13:52 и 20:41 после того, как корабли обнаружили поднимающийся газ со дна моря.

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По оценке экспертов, стоимость "выброшенного" газа оценивается в миллиарды евро.

На сегодняшний день неизвестно, кто и как взорвал газопроводы. Но очевидно, что речь идет о диверсии. Страны Запада заявляют, что все указывает на то, что газопроводы были взорваны российской стороной. По мнению эксперта Михаила Крутихина, это проще было сделать изнутри с помощью специальных "ежиков" со взрывчаткой, запущенных с трубу с российской стороны, чем взорвать хорошо защищенный газопровод снаружи. Власти РФ, в свою очередь, заявляют, что диверсия была осуществлена странами Запада.

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30 сентября, выступая в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий", президент РФ Владимир Путин обвинил "англосаксов" в организации взрывов на газопроводах "Северного потока". "Но англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям – невероятно, но факт, – организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", – заявил он.

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Западные эксперты указывают на то, что Кремль, принимая решение о диверсии на газопроводе "Северный поток", мог исходить из того, что оставшись без российского газа накануне зимнего отопительного периода страны Европы снимут или ослабят санкции против Москвы, чтобы договориться с Кремлем. Впрочем, и эта версия небезупречна, так как в Кремле не могут не учитывать тот фактор, что Европа получала газ не только через "Северный поток", и есть пути увеличения поставок через другие газопроводы.

28 сентября сайт американской телекомпании CNN со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщал, что в районе диверсии на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море 26 и 27 сентября были замечены российские подлодки.

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Германское издание Der Spiegel утверждало со ссылкой на анонимные источники, что Центральное разведывательное управление США еще несколько недель назад предупреждало власти Германии о готовящейся диверсии на газопроводе Nord Stream, проложенном по дну Балтийского моря для доставки российского газа в Европу. Пресс-служба правительства Германии отказалась комментировать эту информацию.

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Источники CNN, сообщившие о присутствии российских подлодок в зоне чрезвычайного происшествия, подчеркивают, что это не доказывает причастность России к диверсии. Однако эту версию, как и прочие, будет рассматривать следственная группа.

Один из военных представителей Дании отметил, что российские корабли регулярно ходят в обозначенном районе, и их причастность к нанесению ущерба не очевидна.

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Как отмечает Русская служба BBC, многие западные эксперты сходятся во мнении, что у России были и мотив, и возможность повредить газопровод, и сообщения о российских подлодках в непосредственной близости от места аварии лишь усиливают подозрения.

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Кроме того, пишет CNN, призыв России немедленно созвать Совет Безопасности в связи с ситуацией на "Северном потоке" также кажется США подозрительным. По мнению американской стороны, Россия действует так быстро только в том случае, если маневр (созыв Совбеза ООН) был запланирован заранее.

Если подтвердится причастность России к диверсии, это будет означать, что она нанесла урон своей собственности, так как главным акционером "Северного потока" является "Газпром", пишет CNN.

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Но многие официальные лица Европы и США, знакомые с последними донесениями разведки, считают, что Москва не остановится ни перед чем в попытке взвинтить для Европы стоимость ее помощи Украине.

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Западная разведка объясняет расчет Путина так: утечка газа, предназначавшегося для Европы, взвинтит еще больше цены на энергоносители в Европе, и население европейских стран потребует от своих правительств немедленно прекратить экономическую изоляцию России и начать тратить бюджетные деньги на внутренние нужды, а не на Украину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что возможно на "Северном потоке" была совершена диверсия. "Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной – тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", – сказал он. По мнению Пескова, это происшествие ставит под угрозу энергобезопасность Европейского континента.

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Отметим, что 27 сентября вступил в строй газопровод Норвегия-Польша, также идущий по дну Балтики, и позволяющий странам Северной и Восточной Европы получать норвежский газ.