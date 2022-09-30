Ракетный удар по гуманитарной колонне в Запорожье, десятки погибших

Утром в пятницу, 30 сентября, российские военные нанесли ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, сообщает глава областной военной администрации Александр Старух.

По его данным, погибли не менее 23 человек, 28 получили ранения, передает телеграм-канал "Украина 24/7".

"Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", – говорится в сообщении.

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Удар был нанесен по колонне, стоявшей вблизи контрольно-пропускного пункта в Васильевке. Это единственный работающий КПП, через который формируется колонна из гражданских автомобилей для выезда на оккупированную Россией территорию.

Как объяснил мэр Мелитополя Иван Федоров, люди периодически ездят в захваченные российскими войсками города и села, чтобы "поддержать своих родственников, передать жизненно важное лекарство мирному населению и вернуться назад".

Российская сторона утверждает, что удар нанесли вооруженные силы Украины. Об этом агентству РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член "главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимир Рогов. В его изложении это звучит так: "Украинские боевики <...> ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона. По нашей информации, есть жертвы и много пострадавших". Рогов заявляет о 23 погибших и 34 раненых, настаивая на том, что обстрел осуществили украинские военные.

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Советник главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявляет, что речь идет о российском обстреле, по его данным были выпущены 16 ракет, в их числе ракеты ЗРК С-300 (по наземным целям наводятся по координатам). "Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", – заявляет он.

Генпрокуратура Украины заявляет: в результате обстрела российскими военными гуманитарной колонны в Запорожье погибли не менее 25 человек, около 50 получили ранения. "По данным следствия, 30 сентября 2022 года около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Пока известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети", - говорится в официальном сообщении гепрокуратуры Украины. Запорожской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, спряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

1 октября в Запорожье объявлен днем траура.

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В ночь на пятницу, 30 сентября, армия РФ продолжала обстреливать украинские города Днепр, Николаев и Никопольский район.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщает, что в результате падения российских ракет "Искандер" в городе один человек погиб, пятеро получили ранения. Уничтожено транспортное предприятие. Во время пожара сгорели 52 автобуса, еще 98 пострадали. Повреждены несколько многоэтажных домов, гимназия, магазин и административные здания.

Кроме того армия РФ нанесла три удара по Никопольскому району из реактивных установок залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии.

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Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в Николаеве в результате попадания дрона-камикадзе в многоэтажный жилой дом три человека погибли, около 30 получили ранения и травмы.

В ДНР заявляют, что за последние сутки в результате украинских обстрелов погибли два человека.

Российские СМИ сообщают, что в ночь на пятницу, 30 сентября, в результате удара украинской армии по цели в Херсоне погиб первый заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Алексей Катериничев, отвечавший за "безопасность". О смерти Катериничева пишет в своем телеграм-канале член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Он отметил, что Катериничев занимал должность в Херсоне полтора месяца.

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