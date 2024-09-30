Генштаб ВСУ: сбиты 67 российских "шахедов" и ракета. Минобороны РФ: перехвачены два украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 67 из 73 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще три "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины, один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, один улетел в направлении Беларуси.

Также российские военные выпустили по целям в Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. Из них была перехвачена только ракета Х-59/69.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 30 сентября над территорией России были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа – оба в Белгородской области.