x
30 сентября 2024
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 сентября 2024
|
30 сентября 2024
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 67 российских "шахедов" и ракета. Минобороны РФ: перехвачены два украинских БПЛА

время публикации: 30 сентября 2024 г., 08:50 | последнее обновление: 30 сентября 2024 г., 08:56
Генштаб ВСУ: сбиты 67 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены два украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 30 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 67 из 73 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще три "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины, один БПЛА остается в воздушном пространстве Украины, один улетел в направлении Беларуси.

Также российские военные выпустили по целям в Украине одну баллистическую ракету "Искандер-М", одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 и одну противорадиолокационную ракету Х-31П. Из них была перехвачена только ракета Х-59/69.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 30 сентября над территорией России были сбиты два украинских БПЛА самолетного типа – оба в Белгородской области.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 сентября 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 950-й день войны