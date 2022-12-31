В результате ракетного удара по Украине есть погибший и раненые; в Киеве поврежден отель

В результате массированного ракетного удара, нанесенного в субботу, 31 декабря, российской армией по территории Украины, погиб один человек, более 20 получили ранения. Информация о погибших и раненых уточняется.

В столице Украины были слышны несколько мощных взрывов. Ракетой поврежден отель Alfavito, расположенный возле Дворца "Украина". В гостинице обрушилось несколько оконных секций со второго по шестой этаж; также ущерб причинен Дворцу "Украина".

В Соломенском районе города погиб мужчина, не менее восьми человек получили ранения, состояние одного из раненых – тяжелое. Известно также, что среди раненых – японский журналист Ватару Секита.

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В Хмельницкой области в результате ракетного обстрела ранены не менее четырех человек, в Николаеве – не менее шести, в городе повреждены жилые дома, возник пожар, аналогичная ситуация в Запорожье.