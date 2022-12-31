В Салониках осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста

В Салониках неизвестными вандалами осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста. На белых плитах вандалы нарисовали красный кельтский крест, который с 80-х годов XX века используется в качестве символа неонацизма, сообщает Times of Israel.

Мемориал, представляющий собой несколько памятных плит, украшенный менорой и звездой Давида (они установлены под небольшим наклоном, что символизирует уничтожение еврейской общины), был открыт в 2014 году. Со дня своего открытия мемориал не менее четырех раз подвергался осквернению. .

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Отметим, что в начале XX века в Салониках проживала одна из самых многочисленных еврейских общин в Европе и самая крупная в Греции. В городе было около 40 синагог, большинство которых принадлежали сефардам. В 1917 году большая часть города была уничтожена пожаром; примерно 50 тысяч евреев остались без крова. Правительство Греции согласилось выплатить компенсацию евреям, пострадавшим в результате этого бедствия, однако не разрешило им вернуться во вновь отстроенные районы Салоник. Многим еврейским семьям пришлось уехать из Греции.

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Число эмигрантов возросло после того, как в 1922 году был принят закон, запрещавший всем жителям города работать по воскресеньям. Евреи начали переселяться в Египет (преимущественно в Александрию), США, Италию и Францию (в основном, в Париж, где возникла большая община выходцев из Салоник).

Весной и летом 1943 года из города в Освенцим девятнадцатью эшелонами было вывезено 43850 человек – 95 % евреев, оставшихся к этому времени в Салониках. Почти все они погибли.