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    В мире

    В Салониках осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста

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    Евреи в Салониках, 1917 г.
    Википедия

    В Салониках неизвестными вандалами осквернен мемориал, посвященный памяти жертв Холокоста. На белых плитах вандалы нарисовали красный кельтский крест, который с 80-х годов XX века используется в качестве символа неонацизма, сообщает Times of Israel.

    Мемориал, представляющий собой несколько памятных плит, украшенный менорой и звездой Давида (они установлены под небольшим наклоном, что символизирует уничтожение еврейской общины), был открыт в 2014 году. Со дня своего открытия мемориал не менее четырех раз подвергался осквернению. .

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    Отметим, что в начале XX века в Салониках проживала одна из самых многочисленных еврейских общин в Европе и самая крупная в Греции. В городе было около 40 синагог, большинство которых принадлежали сефардам. В 1917 году большая часть города была уничтожена пожаром; примерно 50 тысяч евреев остались без крова. Правительство Греции согласилось выплатить компенсацию евреям, пострадавшим в результате этого бедствия, однако не разрешило им вернуться во вновь отстроенные районы Салоник. Многим еврейским семьям пришлось уехать из Греции.

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    Число эмигрантов возросло после того, как в 1922 году был принят закон, запрещавший всем жителям города работать по воскресеньям. Евреи начали переселяться в Египет (преимущественно в Александрию), США, Италию и Францию (в основном, в Париж, где возникла большая община выходцев из Салоник).

    Весной и летом 1943 года из города в Освенцим девятнадцатью эшелонами было вывезено 43850 человек – 95 % евреев, оставшихся к этому времени в Салониках. Почти все они погибли.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 19 Октября 2020
    "С евреями вы проиграете": в Салониках осквернен мемориал жертвам Холокоста
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 Декабря 2019
    "Прочь еврейские гадюки!": в греческом городе Трикале осквернена синагога
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