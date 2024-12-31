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Мир

Российский обстрел Украины, есть пострадавшие

Война в Украине
время публикации: 31 декабря 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 11:04
Российский обстрел Украины, есть пострадавшие
AP Photo/Efrem Lukatsky

Утром 31 декабря российская армия нанесла новый массированный удар по украинской территории с применением ракет и беспилотников. "Типичные русские террористы", – прокомментировал атаку руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Дарницком районе Киева было зафиксировано падение обломков, повреждены три частных здания и два автомобиля. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Шостке Сумской области в результате обстрела разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, два образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы.

Российские войска обстреляли Херсон и 33 других населенных пункта Херсонской области. Семь человек получили ранения. Представители властей отмечают, что и здесь противник бил по социальной инфраструктуре и жилому фонду.

Мир
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