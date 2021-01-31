CNN: пять адвокатов отказались представлять Трампа на процессе об импичменте

Пять адвокатов, которые должны были представлять бывшего президента США Дональда Трампа на процессе об импичменте в Сенате покинули его команду, сообщает CNN.

Юристы Бутч Бауэрс, Дебора Барбье, Джош Ховард, Джонни Гассер и Грег Харрис отказались представлять Трампа на процессе об импичменте немногим более чем за неделю до заседания Сената по этому поводу.

Информированный источник сообщил CNN, что Трамп хотел, чтобы адвокаты приводили аргументы по поводу массовых фальсификаций на выборах и вообще сосредоточились на теме "украденных выборов", а не вопросе законности осуждения президента после того, как он покинул свой пост.

Напомним, 25 января Палата представителей Конгресса США официально представила Сенату обвинительное заключение в адрес бывшего президента страны Дональда Трампа, содержащее статью об импичменте. В обвинительном заключении есть статья, в которой Трампу вменяется "подстрекательство к мятежу" в связи с беспорядками на Капитолийском холме 6 января.

Сенат должен начать рассматривать обвинения в адрес Трампа 8 февраля. В том случае, если Сенат признает Трампа виновным, он больше не сможет выставлять свою кандидатуру на президентских выборах, а также лишится многочисленных привилегий, которые положены бывшему президенту.

Для признания Трампа виновным понадобятся две трети голосов Сената – то есть и голоса сенаторов-республиканцев.