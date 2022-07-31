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    В мире

    Обострение ситуации в Косово, сербский парламентарий заявил о "денацификации Балкан"

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    Обострение ситуации в Косово, сербский парламентарий заявил о
    AP Photo/Darko Vojinovic     Обострение ситуации в Косово, сербский парламентарий заявил о
    AP Photo/Darko Vojinovic

    31 июля резко обострилась ситуация на границе Сербии и Косово. Из Митровицы, расположенной на севере Косово, поступают сообщения о стрельбе и взрывах. Звучат сирены, звонят колокола, наблюдается активная деятельность спасательного транспорта.

    Министерство обороны Сербии выступило с заявлением, согласно которому сербские войска не пересекали государственной границы. Они обвиняют "официальную Приштину" в распространении ложной информации.

    Причиной эскалации обстановке называют решение властей Косово начать 1 августа выдачу новых удостоверений личности и перерегистрацию автотранспорта на севере республики, где проживают сербы, не признающие местную власть и не желающие расставаться с нейтральными документами, которые, по соглашению сторон, уже давно следовало заменить на местные.

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    Президент Сербии Александр Вуйчич заявил, что Сербия никогда не была в настолько сложной ситуации в отношении Косово. "Я призываю все стороны соблюдать спокойствие, но если Приштина начнет преследовать сербов, убивать сербов – Сербия победит", – сказал он.

    Еще более воинственное заявление сделал депутат сербского парламента от правящей партии Владимир Джуканович. Он заявил, что Сербии, возможно, придется начать "денацификацию" Балкан. "Я надеюсь, что неправ", – добавил он. Термин "денацификация" используется Россией для оправдания вторжения в Украину.

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